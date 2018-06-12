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В Туре утонул 10-летний ребенок, упавший в воду с бордюра на нижнем ярусе набережной
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В Туре утонул 10-летний ребенок, упавший в воду с бордюра на нижнем ярусе набережной 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня в восьмом часу вечера в Туру упал маленький ребёнок, сообщают гуляющие на набережной очевидцы. По их словам мальчик катался на самокате по бордюру, когда, не удержав равновесия, оказался в воде. На место происшествия оперативно выехали спасатели и медики. Потребовалось водолазное снаряжение для поисков утонувшего: на поверхности воды его не было. — На набережной без надзора взрослых гуляла компания мальчишек 10-11 лет. Один из них по неосторожности упал в воду и не сумел самостоятельно из неё выбраться. Сейчас в поисках ребёнка волдолазы обследуют дно реки, глубина которой составляет от пяти до восьми метров. Сколько времени уйдёт на то, чтобы найти ребёнка — пока неизвестно, — рассказал 72.ru сотрудник регионального ГИМС Александр Зубарев.
На месте работают сотрудники скорой помощи, полиции. Последние опрашивают очевидцев для установления деталей случившегося.
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