В Туре утонул 10-летний ребенок, упавший в воду с бордюра на нижнем ярусе набережной

На месте работают сотрудники скорой помощи, полиции. Последние опрашивают очевидцев для установления деталей случившегося.

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