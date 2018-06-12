Детские болезни: история борьбы

СодержаниеТрудное детство человечестваГорькая доля ребенкаВрачи против детских болезнейОспа: спасительные прививкиСкарлатина: вехи борьбыДифтерия: дыши!Краснуха, корь, ветряная оспаРахит

Современной матери может показаться странным и диким исторический факт: дети вовсе не всегда были объектом особенной заботы и внимания. Так было практически повсеместно: от 45 до 65% всего населения составляли дети, но внимания им уделялось очень мало. Неудивительно, что уровень детской смертности был ужасающим. Детей уносили болезни, голод, холод и травмы.

Но настал момент, когда общество осознало: если не начать заботиться о детях, можно остаться без будущего. Проблема детской смертности стала предметом внимания врачей и государства. Но произошло это относительно недавно, в конце 18 века.

MedAboutMe предлагает вспомнить основные вехи борьбы за здоровье детей и имена тех, кто внес наиболее весомый вклад в развитие педиатрии.

Трудное детство человечества

Однажды, не так давно, некоторая часть населенной суши стала называть себя «цивилизованным миром». Хотя в то время помои и содержимое ночных горшков все запросто выплескивали из окна, мылись не каждый год, умели пользоваться блохоловками и называли вшей «божьими жемчужинами». Лекари пользовали своих клиентов кровопусканием, прижиганием и порошками из жабьих глаз с воробьиным пометом. Для своеобразно понимаемой красоты европейские женщины травились уксусом, капали в глаза ядовитый экстракт белладонны и покрывали лица свинцовыми белилами. А чтобы уж точно стать красивей всех, носили платья, окрашенные соединениями мышьяка.

К беременности и родам относились просто: зачала — носи. Сумела выносить, несмотря на каторжный труд (если бедная простолюдинка) или тугой корсет (если из знати) — рожай. Как сможешь. Выжила после родов — молодец, теперь расти своего младенца, как сумеешь. Если он тоже выживет, потому что младенческая и детская смертность до недавнего времени была ужасающе высокой. Например, в Франции в середине 18 века до 15-летия доживало меньше половины всех рожденных детей. Примерно так же обстояло дело и в России. В Англии того же времени шанс встретить 15-летие был у 70% рожденных, в Швеции и Дании этот показатель был на уровне 60%.

И это было время, когда детская смертность пошла на убыль, а предшествующие века даже описывать трудно. Было страшно и больно быть женщиной, но быть ребенком еще больнее и страшнее.

Не церемонились в то время с детьми. Если рождался нежеланный ребенок — его просто выбрасывали. «Оставляли», как принято говорить. И хорошо, если на пороге монастыря или больницы, а то и просто на улице в мороз. Лишний рот, зачем он нужен.

Горькая доля ребенка

Тем, кого не выбросили, тоже позавидовать трудно. Никакой особенной заботы дети не знали. Исследование множества детских останков, письменных и других источников позволяет сделать вывод о главных причинах детской смертности. Это были голод и холод, в первую очередь. И только потом — травмы, глисты, пневмония, диарея, утопление, насилие. И, разумеется, инфекционные болезни. Причем эпидемии наиболее смертоносны были в городах, где плотность населения более высокая. В деревне могло не быть лекаря, но порой это было даже лучше для детей: очень уж изуверские способы лечения применялись в те годы.

Смертность среди детей начала снижаться только ближе к концу 19 века и в начале 20 века. Люди уже обрели понятие санитарии и гигиены, разобрались немного в анатомии и физиологии, научились справляться с материнской смертностью. Появились, наконец, настоящие детские врачи и детские больницы. Были описаны основные из детских болезней, начаты исследования, целью которых было нахождение методов лечения заболеваний, свойственных детскому возрасту.

Но значительное снижение смертности среди детей стало происходить только к середине прошлого века, с развитием педиатрии.

Факт!

Проблеме детской смертности в России уделяла внимание Екатерина Великая, принявшая большую программу, направленную на увеличение численности народонаселения Российской империи. Екатерина сетовала на то, что в деревнях из 20 рожденных младенцев выживает 1-2, и высказывала мнение, что происходит это из-за недостатка ухода за детьми. «Какая потеря для государства!» — писала императрица, называя детей «надеждой государства».

Первая в мире детская больница была открыта в Париже в 18 году. Вторая и третья — в Санкт-Петербурге и в Москве, соответственно.

В Средние века долгое время бытовало мнение, что молозиво новорожденному малышу вредно. Поэтому первые несколько дней ребенка к груди не прикладывали, пока у матери молоко не «созреет». Таким образом малыш лишался той иммунной защиты, которую мог бы получить вместе с молозивом от матери, и это тоже крайне отрицательно влияло на его устойчивость к болезням раннего возраста.

Врачи против детских болезней

Изменения в мышлении происходили медленно, но они происходили. Постепенно люди пришли к пониманию того, что высокая детская смертность, пренебрежение детьми как членами общества ведет к негативным последствиям для социума.

Отдельные врачи начинали вплотную заниматься изучением детских болезней и поисками методов лечения. Не всегда это происходило успешно, но процесс сдвинулся с мертвой точки.

Иногда работа велась независимо и параллельно сразу несколькими врачами, но в историю попадали не все.

Вспомним же нескольких героев битвы за детское здоровье.

Оспа: спасительные прививки

В веке восемнадцатом, куртуазном и романтичном, если судить о нем по книгам Дюма и супругов Голон, на самом деле все было совсем не так красиво. В Европе злочинствовала оспа. Те, кто выживали, до конца жизни носили потом на своих лицах глубокие отметины безжалостной болезни.

Известное с глубокой древности заболевание ежегодно уносило жизни людей, но до крестовых походов Европу оспа не затрагивала. Вирус пришел в Старый Свет с Востока. В Испанию оспу принесли арабы, в 14 веке со смертельной болезнью встретилась Англия, оттуда вирус попал в британские колонии на американском континенте. В Южную Америку оспу привезли конкистадоры.

Основной вклад в победу над болезнью внес Э. Дженнер, предложивший действенный метод прививки оспы для формирования иммунитета.

Еще до опубликования работ Дженнера попытки прививать оспу предпринимались в России, по инициативе И. И. Бецкого. Прививки делали воспитанникам закрытых воспитательных учреждений, включая Смольный институт благородных девиц. Бецкой разработал подробную инструкцию по методу оспопрививания, начиная с подготовки детей к прививке и заканчивая рекомендациями по уходу за уже привитыми ребятишками.

Но и эти попытки предотвратить заболевание не были первыми. Из различных исторических источников известно, что инокуляция оспы практиковалась задолго до Дженнера — в Африке и в Китае, в Индии и на Кавказе. Прививали оспу и в Европе, даже членам королевских семей. Прививки оспы были сделаны, в частности Екатерине Великой и ее сыну Павлу.

Но все предшествовавшие попытки только уменьшали количество смертей, но не слишком успешно противодействовали распространению болезни. Методика была несовершенна.

Дженнер совершил прорыв, предложив использовать для вакцинации вирус коровьей оспы. Это, кстати, дало название процессу вакцинации: по предложению Луи Пастера все прививочные материалы получили название «вакцины», произведенного от латинского vacca, что означает «корова».

Благодаря открытию Дженнера оспа была побеждена. Детям больше не делают от нее прививок — нет необходимости. Зато прививок от других заболеваний лучше не избегать.

Скарлатина: вехи борьбы

Скарлатину долгое время путали с краснухой и корью. До изобретения антибиотиков скарлатина была очень опасной болезнью, часто уносившей жизни детей.

Первым выделил болезнь и описал ее итальянец Д. Инграссиа. Это произошло в 1564 году. Но описанием врач и ограничился.

В 1675 году заболевание получило еще более точное описание и название «пурпурная лихорадка», scarlet fever. Автором термина был Т. Сиденхем. Но и он не предложил эффективного лечения от недуга.

Еще через сотню лет еще более подробно описал скарлатину Бретонне.

И только в 1882 году Лоффлер предположил, что причиной заболевания является стрептококк, который к тому времени научились выделять. Но прошло еще более четверти века до того времени, когда И. Савченко в 1905 году выделил токсин стрептококка, иммунизировал им лошадей и создал антитоксическую сыворотку. В 1906 году благодаря Г. Габричевскому появилась вакцина, позволявшая эффективно останавливать развитие болезни.

Дифтерия: дыши!

Несмотря на то, что симптомы дифтерии впервые были описаны еще во времена Гиппократа и Галена, бороться с этой страшной болезнью люди не умели очень долго. От дифтерии умирали дети бедняков и королей — болезнь равнодушно собирала свою страшную дань.

Первым смог хоть как-то помочь задыхающимся больным Пьер Бретонно, предложившим методику проведения трахеотомии: разрез гортани, позволявший больному дышать.

Но еще полтора столетия назад из каждый 100 заболевших детей умирали 50 и о победе над дифтерией говорить еще не приходилось.

Потом были Клебс и Леффлер, открывшие возбудителя дифтерии. Еще позже — Эжен Бушут и Джозеф О`Двайер, разработавшие метод интубации, и Антуан Марфан, составивший подробные рекомендации по проведению интубации детям.

В 1890 году Адольф фон Беринг, совместно с Сибасабуро Китосато создал противодифтерийную сыворотку, за что и получил Нобелевскую премию. Кстати, Беринг внес солидный вклад и в дело борьбы со столбняком.

Но только в 1923 году был создан дифтерийный анатоксин, открытие которого открыло двери для массовой иммунизации. За это открытие надо благодарить Гастона Рамона, биолога и ветеринара.

Важно!

Наличие эффективной вакцины могло бы позволить навсегда устранить опасную болезнь, как это произошло с оспой. Всякий, кто отказывается от вакцинации своего ребенка, должен знать и помнить, что он подвергает опасности не только свое дитя, но и всех остальных. Антипрививочное движение, основанное на невежестве и конспирологических фобиях, грозит всему человечеству возвращением эпидемий смертельных болезней прошлого.

Краснуха, корь, ветряная оспа

Долгое время эти болезни не различали, считая одной напастью, опасной и смертоносной. Но шло время, и в детских болезнях врачи разбирались все лучше и лучше. Добрались и до опасной троицы — кори, краснухи и ветрянки.

Это сейчас мы знаем, что все они развиваются в результате заражения вирусами. Но сначала исследователи искали возбудителей бактериальной природы — и не находили.

Зато детально описали картину каждого заболевания, симптомы и формы проявления.

Корь известна человечеству с давних времен, и раньше это заболевание было почти неизбежным для ребенка, так как вирус кори на редкость легко распространяется. Еще недавно от кори погибали около четверти заразившихся детей, а у остальных могли развиться тяжелые осложнения. До сих пор именно корь становится причиной большинства смертей детей раннего возраста.

Выделил корь в самостоятельную нозологическую единицу Т. Сиденхем, описавший также скарлатину. Это произошло в конце 17 века. Вакцину же создали только в середине 20 века, в 1954 году. И между этими датами от кори погибло более 2,5 млн человек.

Создателем вакцины стал Дж. Эндерс. Благодаря этому человеку и его коллегам у мира появился шанс справиться с корью — если удастся справиться с движением антипрививочников. Из-за несознательности последних после долгого перерыва корь вновь подняла свою уродливую голову и заявила о себе новой эпидемией.

Краснуху впервые описал в середине 18 века Ф. Хофман, но только через 140 лет болезнь обрела «самостоятельность», стала отдельной нозологической единицей. Ее вирусная природа была доказана в 1938 году японскими учеными Хиро и Тосакой, а еще через 20 лет ученые смогли выделить и вирус. Вскоре после этого появились результаты исследований, целью которых было изучение влияния вируса краснухи на плод при внутриутробном заражении. Первая вакцина против краснухи была лицензирована в 1971 году. Всеобщая вакцинация позволила полностью искоренить заболевание в странах Центральной и Южной Америки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что краснуха может быть полностью побеждена до 2020 года. Хотелось бы, чтобы так оно и произошло.

Ветряная оспа и просто оспа несколько сходны симптомами, но от ветрянки люди не умирают. То, что два этих заболевания вызывают разные возбудители, доказал в 1772 году немецкий медик О. Фогель. Разумеется, о вирусах тогда никто не знал, но первый шаг к познанию природы болезни был сделан.

Сегодня известно, что ветрянку вызывает один из видов вируса герпеса. Существует вакцина от ветрянки, но ее применяют редко, так как болезнь, хоть и весьма неприятная, не несет угрозы для жизни.

Рахит

В прежние времена европейские дети болели рахитом часто. Это было связано не только с климатом, лишающим организм достаточного облучения солнечным светом, под действием которого вырабатывается собственный витамин D. Детей было принято долго держать спеленатыми в колыбели, и это еще больше уменьшало шанс получить необходимую дозу ультрафиолета. Ребенок мог неподвижно лежать в колыбели лет до 2-3, что совсем не способствовало правильному развитию.

Болезнь была описана в 17 веке, в Англии: сначала Уистлером, а потом, более детально — ортопедом Глисоном. Но только в начале 20 века, в 1918 году Эдвард Меланби нашел первое средство лечения рахита — тресковый жир. Правда, сначала предполагалось, что целебным действием обладает содержащийся в рыбьем жире витамин А. Но вскоре Меланби обнаружил в тресковом жире еще один, ранее неизвестный витамин D. А еще через год Курт Гульдчинский обнаружил, что облучение ртутно-кварцевой лампой тоже оказывает на больных рахитом детей лечебное действие.

Интересно!

Казалось бы, где еще столько солнца, сколько в Африке. Наверное, здесь рахита не бывает совсем? А вот и нет, все наоборот: дети негроидной расы куда больше предрасположены к рахиту, чем маленькие европейцы или азиаты. Все дело в цвете кожи: светлокожим детям достаточно меньшей дозы солнечного облучения, чем темнокожим малышам. Последние еще и питаются хуже, как правило.

Комментарий экспертаРебекка Гауленд, биоархеолог

Изучение детских останков, записей в исторических документах и других источников информации дает нам хотя и неполную, но достаточно впечатляющую картину отношения к детям в прошлые века.

Человеку было очень трудно выжить и стать взрослым. Детей не то чтобы не любили, к ним относились довольно равнодушно. Никто не считал нужным создавать для малышей какие-то специальные условия, проявлять к ним особенную заботу. Пока ребенок был маленьким, он был обузой семье. Как только подрастал, если ему это удавалось, то сразу становился таким же работником, как взрослый, без скидки на возраст. Труд начинался в того момента, как только малыш начинал уверенно ходить. В 3-4 года работали все, кому довелось родиться не в королевской семье.

И это вызывало рост смертности от травм и несчастных случаев: дети падали с высоты, гибли под копытами домашних животных, тонули, умирали от ожогов кипятком, не говоря уже о гибели от инфекций, голода и холода.

Анализ полученной информации дал неожиданный результат. Оказалось, что самое негативное воздействие на уровень детской смертности оказали значимые этапы развития европейской цивилизации: конец Средневековья и начало Возрождения, Реформация и череда великих географических открытий. Именно в эти периоды детям приходилось труднее всего, они больше болели и чаще умирали.

Комментарий экспертаКарен Гилл, педиатр

Раньше у нас была в ходу поговорка: «Не считай, сколько у тебя детей, пока они все не переболели корью». Болели все, один из ста умирал. Изобретение вакцинации сделало корь, краснуху, паротит, полиомиелит болезнями, почти неизвестными нынешнему поколению.

Ребенка с рахитом можно увидеть разве что в бедных странах.

Стали ли наши дети более здоровыми? Ответить трудно, потому что на смену одним заболеваниям приходят другие. Возможно, они не столь смертоносны и не вызывают такого страха, как оспа или чума. Но диабет или астма тоже убивают, хотя и не так быстро.

Наш долг — оградить детей как минимум от того, что в наших силах предотвратить. Не отвергайте вакцинацию. Это великое достижение человечества, позволившее справиться со смертельными эпидемиями, спасти множество жизней. То, что среди ваших знакомых никто не помнит о кори или дифтерии, не означает, что эти болезни не могут вернуться. Они уже возвращаются.

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