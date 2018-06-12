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Музей Победы отметил День России открытием патриотической смены
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Музей Победы отметил День России открытием патриотической смены 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Патриотическая смена детского клуба «Лето Побед» открылась 12 июня в Музее Победы. Об этом порталу «Москва меняется» сообщили в пресс-службе музея.
Это единственная в Москве музейная программа для детей такой продолжительности. Она длится 10,5 часов. В распоряжении детей — 9 Га открытых площадок и четыре этажа музея. В программу каждого дня входят квесты, игры, спортивные занятия, мастер-классы. Секретами своих профессий с детьми делятся известные актеры, спортсмены, журналисты, продюсеры и другие профессионалы.
Программа патриотической смены составлена таким образом, чтобы дети почувствовали личную сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны.
С Днем России ребят поздравил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин. Он подчеркнул особое историческое значение места, где проходит летний клуб: «Отсюда, от Поклонной горы, уходили ваши прадеды защищать нашу Москву», — отметил Федор Смуглин.
Ребят ждала насыщенная и увлекательная программа. Они стали участниками исторического квеста «Ими гордится Россия», спортивных мастер-классов и познавательных викторин.
Детско-юношеский городской клуб полного дня «Лето Побед» впервые проводится на базе Музея Победы каждый будний день для детей от 10 до 14 лет.
Фото © Пресс-служба Парка Победы
Сообщение Музей Победы отметил День России открытием патриотической смены появились сначала на Москва Меняется.
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