Музей Победы отметил День России открытием патриотической смены

Патриотическая смена детского клуба «Лето Побед» открылась 12 июня в Музее Победы. Об этом порталу «Москва меняется» сообщили в пресс-службе музея.

Это единственная в Москве музейная программа для детей такой продолжительности. Она длится 10,5 часов. В распоряжении детей — 9 Га открытых площадок и четыре этажа музея. В программу каждого дня входят квесты, игры, спортивные занятия, мастер-классы. Секретами своих профессий с детьми делятся известные актеры, спортсмены, журналисты, продюсеры и другие профессионалы.

Программа патриотической смены составлена таким образом, чтобы дети почувствовали личную сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны.

С Днем России ребят поздравил заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин. Он подчеркнул особое историческое значение места, где проходит летний клуб: «Отсюда, от Поклонной горы, уходили ваши прадеды защищать нашу Москву», — отметил Федор Смуглин.

Ребят ждала насыщенная и увлекательная программа. Они стали участниками исторического квеста «Ими гордится Россия», спортивных мастер-классов и познавательных викторин.

Детско-юношеский городской клуб полного дня «Лето Побед» впервые проводится на базе Музея Победы каждый будний день для детей от 10 до 14 лет.

Фото © Пресс-служба Парка Победы

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