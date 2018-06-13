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В Музее Победы открылась патриотическая смена детского клуба «Лето Побед»
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В Музее Победы открылась патриотическая смена детского клуба «Лето Побед» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
В Музее Победы открылась патриотическая смена детского клуба «Лето Побед» в День России, 12 июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«Патриотическая смена детского клуба «Лето Побед» открылась 12 июня в Музее Победы. Это единственная в Москве музейная программа для детей такой продолжительности. Она длится 10,5 часов. В распоряжении детей — 9 га открытых площадок и четыре этажа музея. В программу каждого дня входят квесты, игры, спортивные занятия, мастер-классы. Секретами своих профессий с детьми делятся известные актеры, спортсмены, журналисты, продюсеры и другие профессионалы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа патриотической смены составлена таким образом, чтобы дети почувствовали личную сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны. Детско-юношеский городской клуб полного дня «Лето Побед» впервые проводится на базе Музея Победы каждый будний день для детей от 10 до 14 лет.
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