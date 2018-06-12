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Первую смену «Лагеря настоящих героев» закрыли в Подмосковье
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Первую смену «Лагеря настоящих героев» закрыли в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья состоялось торжественное закрытие первой смены «Лагеря настоящих героев», передает корреспондент РИАМО.
На церемонии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и боец ММА Джефф Монсон.
«Президент говорил о том, что мы должны сделать все, чтобы наша страна была крепкой, сильной, чтобы каждый человек мог реализовать свои самые смелые мечты. И я хочу пожелать это всем ребятам, которые провели эти 12 дней в кругу своих друзей», — сказал Воробьев.
Проект «Лагерь настоящих героев» проводится при поддержке министерства обороны Российской Федерации и участии правительства Московской области.
Этим летом детей ждет насыщенная программа отдыха, основанная на авторских методиках, разработанных специально для проекта «Лагерь настоящих героев». Программа каждой лагерной смены отличается индивидуальной насыщенностью и направленностью. «Школа настоящих мужчин» — это программа первой смены.
Всего за летний период в лагере пройдет семь смен, и в каждой смогут отдохнуть 300 детей.
Этим летом военно-патриотические лагеря в Подмосковье смогут посетить почти 5 тысяч детей. Юнармейские смены в детских лагерях с дневным пребыванием, в частности, будут работать в Орехово-Зуеве, Королеве, Чехове, Ивантеевке, Люберцах, Клину, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Ногинском районах и других.
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