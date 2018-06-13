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В Совфеде предложили бесплатно направлять детей из Крыма на осенние каникулы в Санкт-Петербург
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В Совфеде предложили бесплатно направлять детей из Крыма на осенние каникулы в Санкт-Петербург 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети из многодетных семей смогут посещать Санкт-Петербург в осенне-зимний период для культурно-познавательного отдыха. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Сенатор от Санкт-Петербурга рассказал, что идея организовать поездки школьников из Севастополя и Крыма в город на Неве обсуждалась им в ходе визита делегации Совфеда в Севастополь. «Такие поездки помогут крымским и севастопольским школьникам узнать Санкт-Петербург, познакомиться с его уникальными памятниками, архитектурными шедеврами. Думаю, это будут незабываемые впечатления для детей. Пока мы предлагаем сосредоточиться на организации таких поездок для детей из многодетных семей, и детей в сложной жизненной ситуации», — пояснил парламентарий.
Местом размещения школьников могут стать детские лагеря в регионе. Как рассказал Андрей Кутепов, сейчас они работают только летом, хотя вся инфраструктура готова к тому, чтобы принимать гостей осенью и зимой. «В данный момент мы ведём переговоры на уровне руководства регионов», — уточнил сенатор. И добавил, что финансирование поездок школьников будет осуществляться «из привлеченных средств».
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