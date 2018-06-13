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В Казахстане зарегистрировано 60 случаев менингита
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В Казахстане зарегистрировано 60 случаев менингита 

Мир24 2 часа назад
В Казахстане еще два человека попали в больницу с подозрением на менингит. Один из госпитализированных — ребенок, информирует телеканал «МИР 24».
Всего в стационаре от инфекции сейчас лечатся 11 человек. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Ситуацию отслеживает министр здравоохранения Елжан Биртанов.
«Я лично контролирую состояние всех больных. Угрозы для жизни нет. Вчера в больницу Алматы поступил тяжелый ребенок, сейчас ситуация стабильная. Диагноз еще не подтвержден», — отметил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.
Менингит в республике официально зарегистрирован у 60 человек, 13 из них от болезни скончались, включая шестерых детей до 14 лет. Отмечается, что больше всего заболевших и умерших от менингита приходится на Алматы.
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