Ребенок утонул, упав с набережной в Тюмени

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, тело мальчика позже обнаружили водолазы. ЧП произошло накануне вечером, 12 июня.

«Водолазы тюменской службы экстренного реагирования приступили к работе примерно в 21:00. Ближе к 01:00 тело ребенка извлекли из реки», — уточнили в ведомстве.

Подробностей случившегося спасатели не приводят, однако, по имеющимся сведениям, ребенок гулял с друзьями без присмотра взрослых. В воду он упал, катаясь на самокате.

В этот же день в Южной Калифорнии в бассейне утонула дочь американского горнолыжника Боде Миллера Эмми. Девочке было чуть больше полутора лет. Несмотря на усилия прибывших по вызову медиков, спасти ребенка не удалось.