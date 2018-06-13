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Ребенок утонул, упав с набережной в Тюмени
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Ребенок утонул, упав с набережной в Тюмени 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, тело мальчика позже обнаружили водолазы. ЧП произошло накануне вечером, 12 июня.
«Водолазы тюменской службы экстренного реагирования приступили к работе примерно в 21:00. Ближе к 01:00 тело ребенка извлекли из реки», — уточнили в ведомстве.
Подробностей случившегося спасатели не приводят, однако, по имеющимся сведениям, ребенок гулял с друзьями без присмотра взрослых. В воду он упал, катаясь на самокате.
В этот же день в Южной Калифорнии в бассейне утонула дочь американского горнолыжника Боде Миллера Эмми. Девочке было чуть больше полутора лет. Несмотря на усилия прибывших по вызову медиков, спасти ребенка не удалось.
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