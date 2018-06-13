В Красноярском крае получили разрешения на работу более 800 детских лагерей

На контроле у Роспотребнадзора находится 837 детских оздоровительных лагерей Красноярского края.

Во всех местах отдыха проведены противоклещевые обработки, проведены исследования проб воды, воды, замеры микроклимата и освещённости. Санитарно-эпидемиологические заключения выданы 802 детским организациям.

В ведомстве сообщили, что у 35-ти организаций выявлены нарушения в отношении поставки продуктов. По результатам проверок изъято из оборота продуктов весом 224 кг. Производители и поставщики оштрафованы на общую сумму 267 тысяч рублей.