Ещё
В Красноярском крае получили разрешения на работу более 800 детских лагерей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет

В Красноярском крае получили разрешения на работу более 800 детских лагерей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На контроле у Роспотребнадзора находится 837 детских оздоровительных лагерей Красноярского края.
Во всех местах отдыха проведены противоклещевые обработки, проведены исследования проб воды, воды, замеры микроклимата и освещённости. Санитарно-эпидемиологические заключения выданы 802 детским организациям.
В ведомстве сообщили, что у 35-ти организаций выявлены нарушения в отношении поставки продуктов. По результатам проверок изъято из оборота продуктов весом 224 кг. Производители и поставщики оштрафованы на общую сумму 267 тысяч рублей.
АиФ Красноярск: последние новости
Минусинский детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка В Красноярском крае выросло число жалоб на нарушение прав ребенка В День России тысячи красноярцев «оживили» карту страны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из кино в криминал: судьба Сергея Шевкуненко27
Тест: из какого фильма это животное?8
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Кто займет Железный трон: фанаты делают ставки10
«Ну, заяц, погоди!»: вспомните легендарный мультфильм14
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
10:01
Фильмы, которые всех разочаровали
Кино
05:46
Звезды, которые обожают фанатов
Кино
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение