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В Роспотребнадзора выявили причину отравления детей в лагере на Урале
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В Роспотребнадзора выявили причину отравления детей в лагере на Урале 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области выявили причину отравления 64 человек в детском лагере «Сосновый бор».
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Была установлена вирусная этиология заболеваемости, установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки», — говорится в сообщении.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока. Расследование завершено.
После госпитализации более 60 детей с признаками кишечной инфекции из летнего лагеря в Свердловской области было возбуждено уголоное дело.
В конце мая, как сообщало URA.RU, на Урале была проведена проверка из-за отравления воспитанников детсада.
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