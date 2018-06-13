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Клещ укусил малыша прямо в детском саду Костромы
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Клещ укусил малыша прямо в детском саду Костромы 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Клещ в Костроме напал на 5-летнего ребенка на игровой площадке детского сада, узнал KOSTROMA.TODAY. Насекомое укусило ребенка — к счастью, клеща быстро вытащили.
Отметим, что территория детского сада была обработана против клещей еще в мае. Почему это не помогло, не очень понятно. По информации ОТРК «Русь», в областной администрации заявили, что необходимо провести проверку.
Вредные кровососы вообще проявляют большую активность. За прошедшую неделю, у 8 клещей, которые укусили костромичей, обнаружили боррелиоз. Всего на прошлой неделе жертвами стали 810 человек — именно столько костромичей обратились в больницы с просьбами вытащить клещей.
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