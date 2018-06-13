Клещ укусил малыша прямо в детском саду Костромы

Клещ в Костроме напал на 5-летнего ребенка на игровой площадке детского сада, узнал KOSTROMA.TODAY. Насекомое укусило ребенка — к счастью, клеща быстро вытащили.

Отметим, что территория детского сада была обработана против клещей еще в мае. Почему это не помогло, не очень понятно. По информации ОТРК «Русь», в областной администрации заявили, что необходимо провести проверку.

Вредные кровососы вообще проявляют большую активность. За прошедшую неделю, у 8 клещей, которые укусили костромичей, обнаружили боррелиоз. Всего на прошлой неделе жертвами стали 810 человек — именно столько костромичей обратились в больницы с просьбами вытащить клещей.