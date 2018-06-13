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Стала известна причина отравления 64 человек в детском лагере на Урале
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Стала известна причина отравления 64 человек в детском лагере на Урале 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Представители Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили о результатах расследования кишечной инфекции, которая вспыхнула в детском лагере в Кушве. В результате ЧП отравились 64 человека. Об этом передает РИА «Новости».
«Установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки. Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню», — отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также указали, что работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем Роспотребнадзора после того, как будут устранены все нарушения.
Напомним, 8 июня дети и вожатые обратились к медикам со схожими симптомами: боль в животе, рвота, недомогание. Их госпитализировали в больницы Нижнего Тагила и города Кушва. По факту ухудшения их состояния здоровья СУ СК РФ по региону и прокуратура города Кушва начали проверки. Деятельность лагеря была приостановлена до выяснения причин произошедшего.
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