В Кунгуре спасатели вызволили детей, которых заперли в гараже

В Кунгуре местные спасатели помогли выбраться из гаража детям, которых запер их приятель. Инцидент произошёл вечером 12 июня.

«Около 21.00 в городскую службу спасения позвонила женщина, которая сообщила, что в одном из гаражей по улице Микушева оказались закрыты дети. Как пояснила заявительница, пятеро детей играли в ограде дома и один из них закрыл в гараже двух детей — пятилетнего мальчика и десятилетнюю девочку. Замок заклинило и самостоятельно ни дети, ни родители открыть его не могут, поэтому требуется помощь спасателей. На место выехали спасатели ГОР 2. Они открыли замок гаража с помощью бензореза. Дети были в порядке, в медицинской помощи не нуждались. Их передали родителям», — рассказали в Кунгурской службе спасения.