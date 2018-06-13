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В Кунгуре спасатели вызволили детей, которых заперли в гараже
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В Кунгуре спасатели вызволили детей, которых заперли в гараже 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Кунгуре местные спасатели помогли выбраться из гаража детям, которых запер их приятель. Инцидент произошёл вечером 12 июня.
«Около 21.00 в городскую службу спасения позвонила женщина, которая сообщила, что в одном из гаражей по улице Микушева оказались закрыты дети. Как пояснила заявительница, пятеро детей играли в ограде дома и один из них закрыл в гараже двух детей — пятилетнего мальчика и десятилетнюю девочку. Замок заклинило и самостоятельно ни дети, ни родители открыть его не могут, поэтому требуется помощь спасателей. На место выехали спасатели ГОР 2. Они открыли замок гаража с помощью бензореза. Дети были в порядке, в медицинской помощи не нуждались. Их передали родителям», — рассказали в Кунгурской службе спасения.
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