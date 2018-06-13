Летние лагеря, в которые можно поехать всей семьей

Удобная история: и за ребенка можно не бояться — он тут, рядом, и развлечения все уже придуманы.

Математический лагерь Жени Кац

В этом лагере нет аниматоров — каждый участвует в мероприятиях, становясь не просто зрителем, а создателем программы. Но руководителям удается придумать такие развлечения и так заразить энтузиазмом, что даже самые консервативные взрослые с удовольствием играют в «шляпу», ставят спектакли, гоняют в футбол и купаются в речке.

Но больше всего лагерь Жени Кац знаменит необычной учебой: каждое утро тут проходят занятия математикой для детей. Никаких скучных школьных уроков. Ребята трогают математику наощупь, ищут математические закономерности в природе и решают на скорость забавные задачки.

база «Русский дом», Нижегородская область, Россия

23 июня-3 июля, 5 -15 июля

взрослые с детьми 4-12 лет

оргвзнос — от 350 евро, проживание с питанием от 1900 рублей в сутки с человека (дети до 5 лет бесплатно)

«Путеводная нить Ариадны»

В июльское греческой смене клуба KidTrip много спорта (от занятий плаванием и утренней гимнастики до семейных эстафет и путешествий по заливу Вурвуру), и творчества. Взрослые вместе с детьми будут создавать лабиринты, сражаться с Минотавром, плести нить Ариадны, ставить мюзиклы и сказки, лепить из глины, танцевать сиртаки и, конечно, пробовать лучшие блюда греческой кухни.

Вурвуру, Халхидики, Греция

15-25 июля

взрослые и дети от полугода до 12 лет

около 2640 евро с перелетом и трансфером на семью из 3 человек

«Сердце Испании»

Спорный вопрос, кто в этот лагерь рвется больше — родители или дети. Смена проходит в живописном городе Чека, на территории национального парка Альто Тахо. Жить предстоит в городке, которым заправляет мэр Иисус , где художник Паскуаль пишет картины вилками и уголками кредиток, а в окрестностях снимали «Игры Престолов».

И пока взрослые исследуют Чеку и заповедник, «охотятся» на трюфели, спускаются со спелеологами в пещеры, ездят верхом и путешествуют по окрестным деревушкам, дети будут учиться английскому вместе с носителями языка, играть на испанской гитаре, резать по дереву, создавать украшения и купаться в море.

Чека, Гвадалахара, Испания

6 — 19 июля

взрослые с детьми 7-16 лет

1300 евро за ребенка, 800 евро — взрослый (без стоимости визы, авиаперелета и трансфера)

Семейное путешествие от «Большой черепахи»

В этом путешествии будет все то, о чем вспоминают взрослые из собственных поездок в лагеря: песни по гитару, кружки рукоделия, посиделки у костра, спортивные состязания, творческие мастер-классы, эстафеты, купание в прогретом Черном море и экскурсии по живописным ущельям. Но отдых в Крыму с «Большой черепахой» — все же усовершенствованная версия пионерского детства. Отдыхающие будут жить в симпатичной гостинице с wi-fi и собственным бассейном, заниматься медитацией и участвовать в квестах.

Первая смена лагеря подойдет для любителей восточных практик: в течение 12 дней можно поближе познакомиться с хатха-йогой и очистительными техниками. Любителям гор стоит записаться в путешествие на конец августа, в котором сделан упор на скалолазание и походы.

Зеленогорье, Крым, Россия

28 июля — 10 августа, 11— 24 августа

взрослые с детьми любого возраста

от 28 000 рублей на семью (без трансфера и перелета)

Семейное приключение

Руководители клуба «Большое приключение» Дмитрий и Матвей Шпаро решили дать возможность взрослым провести по-настоящему качественное время со своими детьми.

Учиться понимать друг друга «отцы и дети» будут в одном из самых красивых уголков России, посреди сосен, без планшетов и интернета.

В течение 12 дней участники карельского квеста будут также ставить палатки и слушать песни у костра, учиться вязать морские узлы и ориентироваться в лесу без компаса, ловить рыбу, дружить с хаски и устраивать велопробеги.

Кульминацией похода станет родео на катамаранах на бурных порогах реки Чирка-Кемь, где придется продемонстрировать силу и ловкость. Именно поэтому одним из условий приема в лагерь является наличие хотя бы минимальной физической подготовки.

Карелия, Россия

18-28 августа

взрослые и дети от 7 лет

от 16 000 рублей с человека