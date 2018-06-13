Летние лагеря, в которые можно поехать всей семьей 

Удобная история: и за ребенка можно не бояться — он тут, рядом, и развлечения все уже придуманы.
Математический лагерь Жени Кац
В этом лагере нет аниматоров — каждый участвует в мероприятиях, становясь не просто зрителем, а создателем программы. Но руководителям удается придумать такие развлечения и так заразить энтузиазмом, что даже самые консервативные взрослые с удовольствием играют в «шляпу», ставят спектакли, гоняют в футбол и купаются в речке.
Но больше всего лагерь Жени Кац знаменит необычной учебой: каждое утро тут проходят занятия математикой для детей. Никаких скучных школьных уроков. Ребята трогают математику наощупь, ищут математические закономерности в природе и решают на скорость забавные задачки.
база «Русский дом», Нижегородская область, Россия
23 июня-3 июля, 5 -15 июля
взрослые с детьми 4-12 лет
оргвзнос — от 350 евро, проживание с питанием от 1900 рублей в сутки с человека (дети до 5 лет бесплатно)
«Путеводная нить Ариадны»
В июльское греческой смене клуба KidTrip много спорта (от занятий плаванием и утренней гимнастики до семейных эстафет и путешествий по заливу Вурвуру), и творчества. Взрослые вместе с детьми будут создавать лабиринты, сражаться с Минотавром, плести нить Ариадны, ставить мюзиклы и сказки, лепить из глины, танцевать сиртаки и, конечно, пробовать лучшие блюда греческой кухни.
Вурвуру, Халхидики, Греция
15-25 июля
взрослые и дети от полугода до 12 лет
около 2640 евро с перелетом и трансфером на семью из 3 человек
«Сердце Испании»
Спорный вопрос, кто в этот лагерь рвется больше — родители или дети. Смена проходит в живописном городе Чека, на территории национального парка Альто Тахо. Жить предстоит в городке, которым заправляет мэр Иисус, где художник Паскуаль пишет картины вилками и уголками кредиток, а в окрестностях снимали «Игры Престолов».
И пока взрослые исследуют Чеку и заповедник, «охотятся» на трюфели, спускаются со спелеологами в пещеры, ездят верхом и путешествуют по окрестным деревушкам, дети будут учиться английскому вместе с носителями языка, играть на испанской гитаре, резать по дереву, создавать украшения и купаться в море.
Чека, Гвадалахара, Испания
6 — 19 июля
взрослые с детьми 7-16 лет
1300 евро за ребенка, 800 евро — взрослый (без стоимости визы, авиаперелета и трансфера)
Семейное путешествие от «Большой черепахи»
В этом путешествии будет все то, о чем вспоминают взрослые из собственных поездок в лагеря: песни по гитару, кружки рукоделия, посиделки у костра, спортивные состязания, творческие мастер-классы, эстафеты, купание в прогретом Черном море и экскурсии по живописным ущельям. Но отдых в Крыму с «Большой черепахой» — все же усовершенствованная версия пионерского детства. Отдыхающие будут жить в симпатичной гостинице с wi-fi и собственным бассейном, заниматься медитацией и участвовать в квестах.
Первая смена лагеря подойдет для любителей восточных практик: в течение 12 дней можно поближе познакомиться с хатха-йогой и очистительными техниками. Любителям гор стоит записаться в путешествие на конец августа, в котором сделан упор на скалолазание и походы.
Зеленогорье, Крым, Россия
28 июля — 10 августа, 11— 24 августа
взрослые с детьми любого возраста
от 28 000 рублей на семью (без трансфера и перелета)
Семейное приключение
Руководители клуба «Большое приключение» Дмитрий и Матвей Шпаро решили дать возможность взрослым провести по-настоящему качественное время со своими детьми.
Учиться понимать друг друга «отцы и дети» будут в одном из самых красивых уголков России, посреди сосен, без планшетов и интернета.
В течение 12 дней участники карельского квеста будут также ставить палатки и слушать песни у костра, учиться вязать морские узлы и ориентироваться в лесу без компаса, ловить рыбу, дружить с хаски и устраивать велопробеги.
Кульминацией похода станет родео на катамаранах на бурных порогах реки Чирка-Кемь, где придется продемонстрировать силу и ловкость. Именно поэтому одним из условий приема в лагерь является наличие хотя бы минимальной физической подготовки.
Карелия, Россия
18-28 августа
взрослые и дети от 7 лет
от 16 000 рублей с человека