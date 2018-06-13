Семейный дозор. Социальный патруль не допустит разлуки родителей с детьми

Профилактика социального сиротства в Приморье была бы невозможна без взаимодействия различных организаций, верно стоящих на страже семейного благополучия. Сегодня мыу познакомим читателей с самой большой из них — службой экстренной помощи «Социальный патруль» для несовершеннолетних и членов их семей, пострадавших от физического или психического насилия.

Служба любви и добра

«Социальный патруль» создан по инициативе краевого департамента труда и соцразвития в 2014 г. в рамках региональной программы «Детство — территория добра». Изначально работа велась на базе двух социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних: «Парус надежды» во Владивостоке и «Ласточка» в Арсеньеве. Сейчас выездные бригады действуют в крае при содействии шести учреждений социального обслуживания семей с детьми, в том числе в Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске.

С начала 2018 г. специалисты службы экстренного реагирования на семейное неблагополучие взяли под своё крыло почти 400 взрослых и детей. Основная проблема у большинства подопечных «Патруля» — нарушение детско-родительских отношений, которое приносит большие страдания ребёнку и родителям, а впоследствии резко негативно влияет на общее «самочувствие» с виду благополучной ячейки общества.

— После выявления семьи с риском социально опасного положения для ребёнка за ней закрепляется специалист-куратор, который оказывает всю необходимую помощь. При необходимости несовершеннолетнего могут поместить в социально-реабилитационный центр с круглосуточным пребыванием, — рассказала директор краевого департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева . — В вопросах предотвращения семейного неблагополучия мы работаем при тесном взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних, полицией, местными отделами опеки и попечительства, органами соцзащиты, учреждениями здравоохранения и образования, с общественными организациями. В состав службы входят специалисты по работе с семьёй, педагог-психолог, социальный педагог — они выезжают во все муниципалитеты края, из которых поступил сигнал о насилии в семье.

За четыре года существования выездной службы «Социальный патруль» совершено более тысячи экстренных вызовов. Около 6,4 тысячи взрослых и детей из разных уголков края получили необходимую в трудной жизненной ситуации помощь и встали на путь семейного воссоединения.

Не прячьтесь за равнодушием

Работа «Патруля» ведётся по двум направлениям: экстренные и плановые выезды. Плановые — для семей, находящихся в «зоне риска» или состоящих на учёте как потенциально неблагополучные. Все «проблемные» семьи проходят комплексную социально-психологическую диагностику, составляется план сопровождения. Под особым контролем — дети в социально опасном положении.

— Когда проблемы ещё недостаточно серьёзные, мы можем включиться максимально быстро, содействуя в предоставлении семье комплексной помощи, психологической, юридической, социальной, медицинской и педагогической на основе межведомственного взаимодействия, — говорит сотрудник «Паруса Надежды» Евгения Сеньковская. — Наша цель — раннее выявление семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства. Не дать семье дойти до состояния, когда помощь бесполезна и нам ничего не останется, кроме как забрать ребёнка от кровных родителей. Дети должны жить в семьях, со своими мамами, папами, родственниками, счастливо проводить детство. Созданы службы социального сопровождения семей с детьми на базе десяти центров для несовершеннолетних. Организованы и активно функционируют межведомственные координационные советы. На базе «Паруса надежды» активно работает служба, в которую может обратиться любая семья с несовершеннолетним ребёнком из Владивостока. В Хасанском районе есть подобная. Ежемесячно в Славянке проходят заседания координационного совета, где рассматривается трудная жизненная ситуация семьи, заявителя, объединяются ресурсы района для организации своевременной комплексной помощи семье. За год с небольшим удалось наладить жизнь 30 семей из Владивостока и Хасанского района, ещё около 70 стоят на учёте как социально неблагополучные, но хочется верить, что они тоже скоро выйдут из кризиса.

Многие граждане по-прежнему опасаются брать в руки телефон. Боятся: «Позвоню, специалисты приедут и скажут моему соседу-»дебоширу», что это я пожаловался. Мало ли что он за это сделает?»

— Страхи не должны мешать взрослому человеку расставлять приоритеты, когда вы становитесь свидетелем нарушения прав ребёнка, — считает замдиректора по методической работе «Паруса Надежды» Наталья Влох. — Если у вас есть прямые или косвенные факты жестокого обращения с ребёнком, вы регулярно слышите детские крики, плач за стеной своей квартиры, видите синяки или царапины на теле ребёнка, разве можно остаться в стороне? Вы видите, что ребёнок часто поздно остаётся один на улице, потому что дома никого нет… Проходить мимо такой беды никак нельзя, ведь именно вы можете оказаться тем единственным человеком, который поможет ребёнку и защитит его.

Семейные бригады оперативно реагируют на каждый звонок, на каждое даже сомнительное обращение граждан. Некогда размышлять о мотивах жалобы соседа, учителя или родственника, когда на кону стоит жизнь и здоровье маленького члена нашего общества. Никто заранее не предупреждает родителей о визите, но чтобы не напугать людей самовольным вторжением в их жилище, специалисты на каждый рейд отправляются с участковым и сотрудником органов опеки и попечительства. Даже после успешной «работы над ошибками» специалисты патруля не оставляют семью без внимания. Чтобы предотвратить рецидивы, бригады продолжают приезжать в гости к детям и взрослым, уже взяв социально неблагополучную семью на путь исправления или родителей, находящихся в «зоне риска», на патронаж. Здесь уже запускается механизм профилактики жестокого обращения внутри маленьких ячеек общества.

— Если полицейский видит, что ситуация в квартире представляет опасность для ребёнка, то возможно изъятие его из семьи, — продолжает Наталья Николаевна. — Родителей могут ограничить в правах до момента, пока они не наведут порядок дома, не пройдут лечение от наркотических или алкогольных зависимостей, не устроятся на работу. Дети на время помещаются в социально-реабилитационные или медицинские учреждения, чтобы пройти курс социальной или медицинской реабилитации после пережитых травм. Это крайняя мера. Мы стараемся сделать все, чтобы ребёнок оставался в семье, чтобы не нарушить и без того хрупкие детско-родительские отношения, чтобы семья преодолевала трудную жизненную ситуацию вместе с ребёнком. Для такой формы реабилитации с 2014 г. работают нестационарные отделения помощи семьи и детям. Например, отделение «Семь-Я» оказывает услуги в форме дневного и кратковременного пребывания несовершеннолетних, оно расположено во Владивостоке, на ул. Сипягина, 15.

Добрые помощники

В Приморье существует ещё одна форма профилактической работы с семьями — выездная бригада: «Друг, помощник, консультант». Её клиентами становятся семьи с несовершеннолетними детьми с инвалидностью.

Речь идёт о тех, кто не может самостоятельно перемещаться по краю из-за инвалидности, о жителях глубинки, у которых нет возможности привезти ребёнка в город, получить социальную услугу. Главное — заявить о себе, позвонив по телефону «Социального патруля» 8 (423) 290-20-11».

В 2018 г. в регионе при грантовой поддержке Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации началась реализация нового комплекса мер по организации продуктивной и социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. И мер по организации современной инфраструктуры служб ранней помощи. Открываются кабинеты и службы ранней помощи. На базе отделения «Семь-Я» активно работает служба помощи семьям с детьми от рождения до трёх лет, имеющих ограниченные возможности здоровья или риски развития инвалидности. Специалисты прошли обучение на базе Санкт-Петербургского института ранней помощи. Их услуги бесплатны.

КСТАТИ

Сообщения о семейных происшествиях чаще всего приходят от неравнодушных граждан на телефон «Социального патруля»: 8 (423) 290-20-11 (Владивосток); 8 (914) 695-56-00 (Арсеньев) или на «Телефон доверия»: 8-800-2000-122 или (423) 249-72-68. Прибывшие на экстренный вызов специалисты проводят экспресс-диагностику семейной обстановки, оценивают ситуацию и решают, какая именно помощь нужна. Если требуется вмешательство других компетентных органов, организовывается межведомственный рейд.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»