В Томской области в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции и их юные помощники проводят разъяснительную работу в летних…

В рамках проекта «Я в безопасности!» и мероприятия «Внимание — лето!», стражи порядка совместно с юными инспекторами дорожного движения Каргасокской школы-интерната №1, провели веселые старты под названием «Стартуй, пешеход!»

Участие в соревнованиях принимали воспитанники интерната «Ровесник». На каждом этапе ребят ждали интересные конкурсы и задания, которые требовали от участников сосредоточенности, внимательности, скорости и конечно командной сплоченности. Несмотря на сложность некоторых заданий, участники справились со всеми задачами на «отлично».

По завершению всего мероприятия у каждого ребенка была возможность пообщаться с полицейскими и получить ответы на вопросы, касающиеся соблюдения Правил дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Цель мероприятия — повышение уровня безопасного поведения детей на дороге во время летних каникул, а так же уменьшение количества случаев детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах.