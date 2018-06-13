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В Томской области в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции и их юные помощники проводят разъяснительную работу в летних…
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В Томской области в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции и их юные помощники проводят разъяснительную работу в летних… 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках проекта «Я в безопасности!» и мероприятия «Внимание — лето!», стражи порядка совместно с юными инспекторами дорожного движения Каргасокской школы-интерната №1, провели веселые старты под названием «Стартуй, пешеход!»
Участие в соревнованиях принимали воспитанники интерната «Ровесник». На каждом этапе ребят ждали интересные конкурсы и задания, которые требовали от участников сосредоточенности, внимательности, скорости и конечно командной сплоченности. Несмотря на сложность некоторых заданий, участники справились со всеми задачами на «отлично».
По завершению всего мероприятия у каждого ребенка была возможность пообщаться с полицейскими и получить ответы на вопросы, касающиеся соблюдения Правил дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
Цель мероприятия — повышение уровня безопасного поведения детей на дороге во время летних каникул, а так же уменьшение количества случаев детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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