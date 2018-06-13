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Исправительная колония или летний лагерь на Урале: угадываем по фото казённый дом
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Исправительная колония или летний лагерь на Урале: угадываем по фото казённый дом 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В исправительных колониях Свердловской области часто проходят интересные мероприятия — визиты звёзд, культурные десанты, соревнования, концерты, праздники. Иногда, глядя на фото, которые регулярно поставляет пресс-служба ГУФСИН, мы думаем: а неплохо у них там, уютненько. Хотя, конечно, стоит увидеть «воспитанников» в одинаковых серых и чёрных робах или детишек, живущих в доме ребёнка при женской колонии, невольно поёживаешься: попадать туда совсем не хочется.
Накануне открытия первой смены мы навещали один из летних лагерей. Учреждение, которое в следующем году отпразднует 70-летие, во многом сохранило советское наследие. Жить там ребятам, конечно, намного комфортнее, чем несколько десятков лет назад. Но внешний вид некоторых мест невольно навёл нас на это сравнение.
Нам, конечно, не хочется обижать сотрудников лагеря — мы знаем, что, несмотря на скромное муниципальное финансирование, они с каждым годом делают условия лучше. И мы уверены, что детишкам, которые сейчас оздоравливаются на природе, комфортно и не скучно.
Но шутки ради попробуйте угадать по фото, где детский лагерь, а где — исправительное учреждение?
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