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Названы причины массового отравления детей на Урале
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Названы причины массового отравления детей на Урале 

Авторадио 48 минут назад
Фото: Реальное время
Источником кишечной инфекции в лагере «Сосновый» в Свердловской области стали сотрудники пищеблока. А именно повар и мойщица посуды. Кроме того, были обнаружены нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, а также правил личной гигиены персоналом. После устранения выявленных нарушений работа лагеря возобновится под особым контролем, сказали в Роспотребнадзоре. Массовое отравление случилось 8 июня. Дети и вожатые обратились к медикам со схожими симптомами: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. В больницы Нижнего Тагила и города Кушва были госпитализированы 62 ребенка. Шестеро из них до сих пор не выписаны.
Авторадио: последние новости
Массовое отравление детей расследуют в лагере в Свердловской области Иркутский художник заделал дыру в асфальте разноцветными плитками ручной работы Полотна Рембрандта и Вермеера покажут на выставках в Москве и Санкт-Петербурге
Комментарии  Ещё 6 источников 
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