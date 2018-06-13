Названы причины массового отравления детей на Урале 

Источником кишечной инфекции в лагере «Сосновый» в Свердловской области стали сотрудники пищеблока. А именно повар и мойщица посуды. Кроме того, были обнаружены нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, а также правил личной гигиены персоналом. После устранения выявленных нарушений работа лагеря возобновится под особым контролем, сказали в Роспотребнадзоре. Массовое отравление случилось 8 июня. Дети и вожатые обратились к медикам со схожими симптомами: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. В больницы Нижнего Тагила и города Кушва были госпитализированы 62 ребенка. Шестеро из них до сих пор не выписаны.