Всех пострадавших от кишечной инфекции в детском лагере на Урале выписали из больниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. / ТАСС /. Все пострадавшие в результате инцидента в оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Свердловской области, где кишечной инфекцией заболели 65 человек, выписаны из больницы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава "Всех уже выписали из больниц", — сказал собеседник агентства. Дети и вожатые из оздоровительного лагеря «Сосновый бор» 8 июня обратились к медикам с жалобами на боль в животе, рвоту и недомоганию, их доставили в больницы Нижнего Тагила и Кушвы. Прокуратура и следствие начали проверки по факту происшествия, деятельность лагеря временно приостанавливалась до выяснения причин произошедшего. Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что источником кишечной инфекции стали сотрудники пищеблока. В ведомстве добавили, что работа лагеря будет возобновлена под особым контролем управления Роспотребнадзора после устранения выявленных нарушений и проведения лабораторных исследований.