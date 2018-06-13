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Детсады Оренбуржья стали одними из лучших в стране
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Детсады Оренбуржья стали одними из лучших в стране 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
конкурс «Образцовый детский сад» проводился среди 42 тысяч организаций дошкольного образования, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дошкольные образовательные организации представили свои показатели и результаты деятельности, в числе учших оказались: детский сад № 8 «Сказка» Кувандыкского городского округа; детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа; детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» № 2 «Теремок» поселка Новоорск; детский сад № 1 п. Энергетик Новоорского района.
В настоящее время детсады Оренбуржья начали подготовку к Всероссийскому смотру-конкурсу «Образцовый детский сад» 2019 года.]]>
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