Детсады Оренбуржья стали одними из лучших в стране

конкурс «Образцовый детский сад» проводился среди 42 тысяч организаций дошкольного образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дошкольные образовательные организации представили свои показатели и результаты деятельности, в числе учших оказались: детский сад № 8 «Сказка» Кувандыкского городского округа; детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского округа; детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников» № 2 «Теремок» поселка Новоорск; детский сад № 1 п. Энергетик Новоорского района.

В настоящее время детсады Оренбуржья начали подготовку к Всероссийскому смотру-конкурсу «Образцовый детский сад» 2019 года.]]>