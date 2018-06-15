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В Оренбуржье детсад выплатит воспитаннику 150 тысяч за ожоги
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В Оренбуржье детсад выплатит воспитаннику 150 тысяч за ожоги 

АиФ-Оренбург 46 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургский областной суд обязал один из детских садов выплатить дошколенку 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за причиненный тяжкий вред здоровью.
Из материалов дела известно, что в мае прошлого года мама пострадавшего отвела утром сына в дошкольное учреждение. Воспитатель отвлеклась на других детей и не убедилась, что ребенок истицы зашел в группу. Мальчик побежал за родительницей и на лестничной площадке столкнулся с помощницей воспитателя. Женщина опрокинула чайник с кипятком на ребенка, и он получил термические ожоги.
В суде установлено, что мальчик пострадал по вине сотрудников детсада. Их уже привлекли к дисциплинарной ответственности. При недостаточности средств недостающая часть будет взыскана с администрации муниципалитета, рассказали в пресс-службе облсуда.
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