В Оренбуржье детсад выплатит воспитаннику 150 тысяч за ожоги

Оренбургский областной суд обязал один из детских садов выплатить дошколенку 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за причиненный тяжкий вред здоровью.

Из материалов дела известно, что в мае прошлого года мама пострадавшего отвела утром сына в дошкольное учреждение. Воспитатель отвлеклась на других детей и не убедилась, что ребенок истицы зашел в группу. Мальчик побежал за родительницей и на лестничной площадке столкнулся с помощницей воспитателя. Женщина опрокинула чайник с кипятком на ребенка, и он получил термические ожоги.

В суде установлено, что мальчик пострадал по вине сотрудников детсада. Их уже привлекли к дисциплинарной ответственности. При недостаточности средств недостающая часть будет взыскана с администрации муниципалитета, рассказали в пресс-службе облсуда.