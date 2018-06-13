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В детских поликлиниках появятся кол-центры для вызова врача на дом
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В детских поликлиниках появятся кол-центры для вызова врача на дом 

CHIPS journal 51 минуту назад
Фото: CHIPS journal
В московских детских поликлиниках появятся кол-центры, позволяющие вызвать врача на дом по одному номеру для всех филиалов поликлиники. Сейчас родители, которые звонят, чтобы пригласить доктора к больному, вынуждены набирать телефон филиала, к которому прикреплен ребенок, или нажимать на цифры, переводящие звонок нужному абоненту. Многоканальный кол-центр и ответ оператора позволят оставить заявку с одного раза.
Пилотный проект был уже опробован в московской поликлинике 110 и показал, что родителям удобнее иметь под рукой один номер, если ребенок заболел и важно, чтобы вызов врача был всегда доступен. К концу 2018 года нововведение будет доступно во всех поликлиниках города.
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