В детских поликлиниках появятся кол-центры для вызова врача на дом

В московских детских поликлиниках появятся кол-центры, позволяющие вызвать врача на дом по одному номеру для всех филиалов поликлиники. Сейчас родители, которые звонят, чтобы пригласить доктора к больному, вынуждены набирать телефон филиала, к которому прикреплен ребенок, или нажимать на цифры, переводящие звонок нужному абоненту. Многоканальный кол-центр и ответ оператора позволят оставить заявку с одного раза.

Пилотный проект был уже опробован в московской поликлинике 110 и показал, что родителям удобнее иметь под рукой один номер, если ребенок заболел и важно, чтобы вызов врача был всегда доступен. К концу 2018 года нововведение будет доступно во всех поликлиниках города.

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