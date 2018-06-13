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Организацию детского питания проверят в подмосковных лагерях
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Организацию детского питания проверят в подмосковных лагерях 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
В течение июня в летних оздоровительных лагерях на территории Подмосковья проведут мониторинг организации детского питания, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
По данным управления Роспотребнадзора по Московской области на июнь, на территории региона открыт 1051 летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В каждом лагере организовано горячее питание.
«В соответствии с имеющимися полномочиями сотрудниками министерства потребительского рынка и услуг Московской области в течение июня запланировано проведение выездных мониторингов качества оказания услуг, связанных с организацией питания детей, находящихся в летних оздоровительных лагерях», — сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
Он подчеркнул, что особое внимание при проведении мониторинга будет уделяться качеству пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд, и их соответствию требованиям государственных стандартов Российской Федерации.
«В случае выявления нарушений информация будет незамедлительно направляться в контрольные органы для принятия мер реагирования. Помимо прочего, результаты мониторинга будут учтены при подготовке к следующей летней кампании», — заключил министр.
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