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Порядка 6 тысяч детей‐инвалидов Подмосковья отправятся в оздоровительные лагеря в 2018 году
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Порядка 6 тысяч детей‐инвалидов Подмосковья отправятся в оздоровительные лагеря в 2018 году 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Детей-инвалидов отправят в лагеря Ставропольского края, а также побережье Черного моря. В Подмосковье же нынешним летом будут работать порядка 1,2 тысяч летних лагерей, из них 100 будут оздоровительными и около тысячи — лагеря с дневным пребыванием. В частности, министр социального развития отметила, что в этом году на оздоровление детей в области выделили более 2 миллиардов рублей.
"У нас на территории Подмосковья будут работать более 100 лагерей. 90 из них начинают работу в первую смену. В соответствии с законодательством наше министерство ведет реестр лагерей, которые будут работать в летний оздоровительный период, и рейтинг лагерей по итогам летней оздоровительной кампании", — заявила Ирина Фаевская.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить все меры безопасности в детских лагерях Подмосковья. На летний сезон будет усилена пожарная и транспортная безопасность, а также защита на водных объектах.
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