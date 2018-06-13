Специалисты оценят качество питания в детских лагерях Подмосковья

В летних оздоровительных лагерях Московской области проверят качество детского питания. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 13 июня.

«В течение июня запланировано проводение выездных мониторингов качества оказания услуг, связанных с организацией питания детей, находящихся в летних оздоровительных лагерях. Особое внимание при проведении мониторинга мы уделим качеству пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд и их соответствию требованиям государственных стандартов Российской Федерации», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников

В случае выявления нарушений информация будет незамедлительно направляться в контрольные органы для принятия мер реагирования. Помимо прочего, результаты мониторинга будут учтены при подготовке к следующей летней кампании, говорится в сообщении.

17 мая заместитель председателя правительства Дмитрий Пестов сообщил, что всех летних оздоровительных лагерях Подмосковья в преддверии летнего сезона проверят пожарную безопасность.

Всего на территории региона этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах.