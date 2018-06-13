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Специалисты оценят качество питания в детских лагерях Подмосковья
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Специалисты оценят качество питания в детских лагерях Подмосковья 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИАМО
В летних оздоровительных лагерях Московской области проверят качество детского питания. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 13 июня.
«В течение июня запланировано проводение выездных мониторингов качества оказания услуг, связанных с организацией питания детей, находящихся в летних оздоровительных лагерях. Особое внимание при проведении мониторинга мы уделим качеству пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд и их соответствию требованиям государственных стандартов Российской Федерации», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
В случае выявления нарушений информация будет незамедлительно направляться в контрольные органы для принятия мер реагирования. Помимо прочего, результаты мониторинга будут учтены при подготовке к следующей летней кампании, говорится в сообщении.
17 мая заместитель председателя правительства Дмитрий Пестов сообщил, что всех летних оздоровительных лагерях Подмосковья в преддверии летнего сезона проверят пожарную безопасность.
Всего на территории региона этим летом будет организована работа около 100 лагерей и баз отдыха с круглосуточным пребыванием детей. Кроме того, будут работать еще более 1100 летних лагерей дневного пребывания при школах.
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