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В первую смену в самарских лагерях отдохнут более 60 тыс. детей
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В первую смену в самарских лагерях отдохнут более 60 тыс. детей 

Волга Ньюс 29 минут назад
В них отдохнут 60,2 тыс. ребенка, в том числе в 667 лагерях с дневным пребыванием отдохнут 48,9 тыс. ребенка, в 49 загородных лагерей — 11,2 тыс. детей. Также в регионе работает один палаточный лагерь на сто детей.
Все детские организации отдыха и оздоровления имеют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии действующим санитарным правилам и нормам и готовы к приему детей. В детских оздоровительных лагерях проведены необходимые ремонтные работы, подготовлены системы водоснабжения, канализования, территория благоустроена, проведена замена оборудования на пищеблоках, мягкого и твердого инвентаря, мебели в жилых корпусах, заключены договоры на поставку продуктов питания. Все оздоровительные учреждения укомплектованы педагогическим составом, работниками пищеблоков, медработниками, которые прошли необходимые медицинские осмотры и гигиеническую подготовку. Перед началом летнего сезона территорий загородных лагерей, расположеных близ лесов обработали от клещей и грызунов.
Поставщиками продуктов питания являются комбинаты школьного питания и другие предприятия общественного питания, которые работают с образовательными учреждениями на постоянной основе. Питание детей будет организовано по разработанным в соответствии с физиологическими возрастными нормами и санитарными требованиями рационам питания.
С первых дней работы лагерей Управлением Роспотребнадзора по Самарской области начинаются плановые и внеплановые проверки, как самих оздоровительных организаций, так и поставщиков и организаторов питания. Все проверки будут проводиться с применением лабораторно-инструментальных методов исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям пищевой продукции, питьевой воды, воды открытых водоемов и бассейнов.
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