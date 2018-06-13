В Крутых Ключах появится новый детский сад

В Самаре власти учредили новое дошкольное учреждение. Его откроют в микрорайоне Крутые Ключи.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Самары. В документе зафиксировано создание юрлица, на базе которого в ближайшем будущем появится новый садик.

— Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2» путём его учреждения, — говорится в постановлении.

Сейчас в Крутых Ключах достраивают детский сад на 350 мест. По последней информации, его введут в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года.

Мест в дошкольных учреждениях не хватает 3086 самарским малышам в возрасте от трёх до семи лет. Проблема особенно остро стоит в Кировском, Советском, Ленинском и Самарском районах города. Такая ситуация возникла из-за того, что впервые за 17 лет численность детей в Самаре превысила 200 тысяч.