Сказочные цены в парке Play Ventura!

Специальное предложение — в июне цены на все аттракционы в три раза ниже

В большом парке развлечений Play Ventura продолжается уникальная акция, которая даёт возможность посетителям существенно сэкономить на отдыхе и развлечениях. Всевозможные карусели, детские качалки, видеоигры, лабиринт, скалодром, автодром и другие аттракционы теперь в три раза дешевле.

Неважно, какая погода стоит на улице, дождь, ветер или жара. В парке под крышей, который занимает огромный этаж в мультифункциональном центре Central Park, всегда комфортно. Здесь можно найти развлечения на любой вкус и возраст. Интересно будет всем, и детям, и взрослым.

Можно кататься на водных горках, на волшебных лодочках по озеру или сразиться в в видеоигры в три раза дольше, чем раньше. Например, цены на детские карусели дешевле пачки мороженого — 20 рублей, а цены на детские качалки и того ниже — всего 17 рублей, игровые развлекательные аппараты сейчас стоят от 12 до 25 рублей, а уникальные аттракционы — от 33 до 57 рублей. Так, аттракцион «Город-лабиринт» стоит 150 рублей без ограничения времени, «Верёвочный парк» — 1 час за 100 руб., «Волшебные лодочки» — 50 руб. и так далее.

Парк развлечений Play Ventura — это палочка-выручалочка для тех родителей, кто не смог отправить своих детей на летние каникулы в лагеря отдыха или в деревню. В парке ваши дети могут интересно провести время в компании весёлых аниматоров. Проголодались? На выбор любое кафе или ресторан с огромным выбором блюд и цен, начиная от недорогих заведений быстрого питания и заканчивая элитными двухуровневыми ресторанами. Пока дети играют в парке, взрослые могут совершить шопинг в магазинах Central Park. Удобный паркинг, суперсовременный дизайн, отличное сочетание аттракционов делают посещение парка развлечений комфортным, увлекательным и недорогим.

Спешите в Central Park, пока цены на развлечения снижены в три раза!

Все в парк!

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