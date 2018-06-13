Интернет-кабинет здорового ребенка запустили на Урале, чтобы избежать очередей к педиатрам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. / ТАСС /. Интернет-кабинет здорового ребенка, где родители могут получить консультации по вопросам развития малышей, не приходя в поликлинику, впервые запустили в Свердловской области. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Лариса Рожкова.

"Мы стартовали сейчас с таким проектом, который в области является пока единственным. Многие жалуются, что врач в поликлинике недостаточно уделяет внимания здоровью ребенка, молодежь не хочет много времени проводить в поликлинике, им хочется уйти оттуда побыстрее. Интернет-кабинет решает эту проблему. Там родители смогут получить ответы квалифицированных специалистов на вопросы", — сказала она.

По ее словам, сегодня родители ищут ответы на вопросы чаще всего в интернете, где не всегда размещена достоверная информация. Проект поможет исправить ситуацию.