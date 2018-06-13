Более чем в 1000 подмосковных детских лагерей пройдут проверки питания 

Проверки организации питания пройдут более чем в тысячи подмосковных детских лагерей, где организовано горячее питание. Об этом сообщает пресс-служба
Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области.
«Особое внимание при проведении мониторинга мы уделим качеству пищевых продуктов, используемых при приготовлении блюд и их соответствию требованиям государственных стандартов Российской Федерации» — комментирует предстоящий рейд министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников.