Потерявшийся в Омске мальчик ночью искал родителей в центре города

На помощь ребенку пришли прохожие. Они вызвали сотрудников Росгвардии, которые доставили мальчика в отдел полиции. Сегодня стало известно об инциденте, произошедшем 10 июня. Около 23:00 часов экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о ребенке, найденном во дворе жилого дома на Тимуровском проезде.

— Ожидавшие росгвардейцев трое молодых людей рассказали, что услышали, как бродивший во дворе мальчик лет 5-6 лет звал родителей. На вопросы незнакомых мужчин испуганный мальчик не отвечал. Не обнаружив поблизости взрослых, граждане посадили ребенка в свой автомобиль и сообщили о происшествии в правоохранительные органы . Выяснить место жительства мальчика и где находятся его родители, росгвардейцам не удалось, поэтому было принято решение доставить ребенка в ближайший отдел полиции, — рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Доставив ребенка в полицию, экипаж вернулся на Тимуровский проезд и продолжил искать родственников мальчика. Обнаружить их не удалось. После 40 минут патрулирования близлежащих дворов, экипаж вернулся на место несения службы.

В пресс-службе МВД данный инцидент не комментируют. Не сообщается также, является ли семья мальчика благополучной и будут ли приняты меры реагирования в отношении родителей. Однако, как сообщает пресс-служба Росгвардии, по их данным, ребенок находится в безопасности, место проживания и личности его родителей все-таки установлены.