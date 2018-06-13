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Потерявшийся в Омске мальчик ночью искал родителей в центре города
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Потерявшийся в Омске мальчик ночью искал родителей в центре города 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
На помощь ребенку пришли прохожие. Они вызвали сотрудников Росгвардии, которые доставили мальчика в отдел полиции. Сегодня стало известно об инциденте, произошедшем 10 июня. Около 23:00 часов экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о ребенке, найденном во дворе жилого дома на Тимуровском проезде.
— Ожидавшие росгвардейцев трое молодых людей рассказали, что услышали, как бродивший во дворе мальчик лет 5-6 лет звал родителей. На вопросы незнакомых мужчин испуганный мальчик не отвечал. Не обнаружив поблизости взрослых, граждане посадили ребенка в свой автомобиль и сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Выяснить место жительства мальчика и где находятся его родители, росгвардейцам не удалось, поэтому было принято решение доставить ребенка в ближайший отдел полиции, — рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.
Доставив ребенка в полицию, экипаж вернулся на Тимуровский проезд и продолжил искать родственников мальчика. Обнаружить их не удалось. После 40 минут патрулирования близлежащих дворов, экипаж вернулся на место несения службы.
В пресс-службе МВД данный инцидент не комментируют. Не сообщается также, является ли семья мальчика благополучной и будут ли приняты меры реагирования в отношении родителей. Однако, как сообщает пресс-служба Росгвардии, по их данным, ребенок находится в безопасности, место проживания и личности его родителей все-таки установлены.
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