Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» устроила выпускной бал в подшефном детсаду

Молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовала выпускной бал в подшефном детском саду № 6 «Радуга».

Во время отчётного концерта выпускники порадовали гостей и своих друзей по детскому саду вокальными и хореографическими номерами, выполненными с обаянием и артистизмом. Символом торжества выступила ромашка — олицетворение семьи, любви, чистоты, гармонии. Кульминацией программы стал танец детей.

Свою версию «Ромашкового поля», изображённого на холсте, молодые специалисты от имени компании «ЕвроХим–ВолгаКалий» подарили детскому саду. Все выпускники получили памятные подарки.

Чтобы детский праздник прошел на высоком уровне, предварительно молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» устроила уборку территории. Чистота, порядок и уют — это «лицо» детского сада, и специалисты серьезно отнеслись к заданию — помощи в создании красивого и интересного пространства для детских игр на свежем воздухе. Они пересадили цветы, выкопали корни старых деревьев, которые мешали другим растениям, вывезли отслуживший свой срок самодельные дворовые украшения, очистили территорию от листьев и сухой травы.

В недалеком будущем молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия» планирует провести ещё один субботник, в котором они совместно с воспитателями создадут для детей «Тропу здоровья».