Ещё
В Адыгее в пришкольных лагерях проходят уроки безопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

В Адыгее в пришкольных лагерях проходят уроки безопасности 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Госавтоинспекторы Адыгеи проводят уроки дорожной безопасности для детей, отдыхающих в школьных лагерях
В период летней оздоровительной кампании сотрудники Госавтоинспекции республики уделяют особое внимание юным участникам дорожного движения. На протяжении всех летних каникул автоинспекторы проводят различные мероприятия по тематике дорожной безопасности. Их главная цель — рассказать детям о правилах поведения на дорогах.
Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района провели профилактическое мероприятие под названием «Дорога без опасности» с детьми, отдыхающими в летнем лагере на базе СОШ № 5. Автоинспекторы напомнили школьникам о правилах перехода проезжей части и требованиях, предъявляемых к пассажирам.
Юным участникам дорожного движения полицейские также рассказали, что кататься на велосипеде можно только под присмотром родителей и в специально отведенных для этого местах. Акцент был сделан и на необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток.
АиФ Адыгея: последние новости
Большие гастроли. В Адыгее выступила труппа музыкального театра КБР Супруга актера Пороховщикова покончила с собой в Москве В Адыгее готовятся к празднику Ураза-байрам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов7
Названа причина смерти Говорухина
Известные актеры СССР, которые не пережили 90-е2
Наряд телеведущей сорвал прямую трансляцию
Видео
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
05:30
Эти знаменитости решились на суицид
Кино
11:22
Как триллеры выглядят без спецэффектов
Кино
10:38
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику
Кино
11:21
Неформатные красотки Голливуда
Кино
02:32
Райан Гослинг получил травму на съемках
Кино
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:52
Актеры «Джентльменов удачи» хотели бастовать
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение