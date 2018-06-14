В Адыгее в пришкольных лагерях проходят уроки безопасности

Госавтоинспекторы Адыгеи проводят уроки дорожной безопасности для детей, отдыхающих в школьных лагерях

В период летней оздоровительной кампании сотрудники Госавтоинспекции республики уделяют особое внимание юным участникам дорожного движения. На протяжении всех летних каникул автоинспекторы проводят различные мероприятия по тематике дорожной безопасности. Их главная цель — рассказать детям о правилах поведения на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района провели профилактическое мероприятие под названием «Дорога без опасности» с детьми, отдыхающими в летнем лагере на базе СОШ № 5. Автоинспекторы напомнили школьникам о правилах перехода проезжей части и требованиях, предъявляемых к пассажирам.

Юным участникам дорожного движения полицейские также рассказали, что кататься на велосипеде можно только под присмотром родителей и в специально отведенных для этого местах. Акцент был сделан и на необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток.