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В одном из школьных лагерей Республики Адыгея полицейские провели акцию «Безопасный Интернет — детям!»
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В одном из школьных лагерей Республики Адыгея полицейские провели акцию «Безопасный Интернет — детям!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Сотрудники полиции Адыгеи в рамках Всероссийской акции «Безопасный интернет — детям» встретились с ребятами, отдыхающими в лагере дневного пребывания на базе школы № 7 города Майкопа. Активную помощь и поддержку в организации встречи полицейским оказало руководство лагеря. Возможность обезопасить подрастающее поколение от киберугроз и мошенников, которых можно встретить в сети Интернет, стала главной целью мероприятия.
Не секрет, что именно школьники являются активными пользователями Интернета и большую часть свободного времени проводят в социальных сетях и онлайн-играх.
В гостях у ребят побывал капитан полиции Иван Никонов. Особое внимание он заострил на соцсетях, так как практически все подростки имеют свои странички, на которых выкладывают фото и ведут блоги.
Гость напомнил о необходимости быть бдительными при общении с малознакомыми людьми в Интернете и дал практические советы о том, как избежать серьезных неприятностей.
Полицейский рассказал о мошенниках, других злоумышленниках, которые могут нанести вред ребенку и его семье. Детям он посоветовал не размещать информацию о себе, не указывать домашний адрес, контактные данные, сведения о личных интересах и любимых местах пребывания.
Ребята из детского лагеря приняли активное участие в обсуждении предложенной темы. Малыши поделились своими историями о том, как они и их знакомые сталкивались с различными негативными ситуациями в интернет-пространстве и задавали вопросы сотруднику полиции, чтобы в следующий раз знать верное решение.
Ребята пообещали не забывать во время каникул о правилах кибербезопасности и больше времени проводить за непосредственным общением с друзьями и чтением книг.
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