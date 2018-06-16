В одном из школьных лагерей Республики Адыгея полицейские провели акцию «Безопасный Интернет — детям!»

Сотрудники полиции Адыгеи в рамках Всероссийской акции «Безопасный интернет — детям» встретились с ребятами, отдыхающими в лагере дневного пребывания на базе школы № 7 города Майкопа. Активную помощь и поддержку в организации встречи полицейским оказало руководство лагеря. Возможность обезопасить подрастающее поколение от киберугроз и мошенников, которых можно встретить в сети Интернет, стала главной целью мероприятия.

Не секрет, что именно школьники являются активными пользователями Интернета и большую часть свободного времени проводят в социальных сетях и онлайн-играх.

В гостях у ребят побывал капитан полиции Иван Никонов. Особое внимание он заострил на соцсетях, так как практически все подростки имеют свои странички, на которых выкладывают фото и ведут блоги.

Гость напомнил о необходимости быть бдительными при общении с малознакомыми людьми в Интернете и дал практические советы о том, как избежать серьезных неприятностей.

Полицейский рассказал о мошенниках, других злоумышленниках, которые могут нанести вред ребенку и его семье. Детям он посоветовал не размещать информацию о себе, не указывать домашний адрес, контактные данные, сведения о личных интересах и любимых местах пребывания.

Ребята из детского лагеря приняли активное участие в обсуждении предложенной темы. Малыши поделились своими историями о том, как они и их знакомые сталкивались с различными негативными ситуациями в интернет-пространстве и задавали вопросы сотруднику полиции, чтобы в следующий раз знать верное решение.

Ребята пообещали не забывать во время каникул о правилах кибербезопасности и больше времени проводить за непосредственным общением с друзьями и чтением книг.