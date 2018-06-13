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Два калининградских школьника получили премию «Горячие сердца»
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Два калининградских школьника получили премию «Горячие сердца» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде наградили школьников — лауреатов премии «Горячее сердце». Номинанты — юные герои, которых на прочность уже испытала жизнь.
Лауреатами премии стали ученик школы поселка Южный Багратионовского района Иван Загребельный и учащийся гимназии №22 Калининграда Даниил Кравченко, который вытащил друга из воды, когда тот начал тонуть во время испытания самодельного акваланга.
Напомним, Ваня Загребельный помог первокласснику, который то ли попал колесом в яму, то ли попытался неудачно перепрыгнуть через бордюр на велосипеде. Но в результате он упал, сильно ударился животом о руль. Позже врачи установят, что мальчик повредил селезенку, у него открылось внутреннее кровотечение. Благодаря Ивану, ему вовремя оказали медицинскую помощь, сделали операцию и спасли жизнь.
А шестиклассник Даниил не побоялся в рискнуть своей жизнью и бросился спасать приятеля Влада в холодную воду Преголи. Тащить его к берегу оказалось непросто — из-за холодной воды сводило ноги, приходилось бороться с течением, и к тому же Владислав был крупнее юного героя. Кстати, школьника уже наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».
Ребята получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».
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