Два калининградских школьника получили премию «Горячие сердца»

В Калининграде наградили школьников — лауреатов премии «Горячее сердце». Номинанты — юные герои, которых на прочность уже испытала жизнь.

Лауреатами премии стали ученик школы поселка Южный Багратионовского района Иван Загребельный и учащийся гимназии №22 Калининграда Даниил Кравченко, который вытащил друга из воды, когда тот начал тонуть во время испытания самодельного акваланга.

Напомним, Ваня Загребельный помог первокласснику, который то ли попал колесом в яму, то ли попытался неудачно перепрыгнуть через бордюр на велосипеде. Но в результате он упал, сильно ударился животом о руль. Позже врачи установят, что мальчик повредил селезенку, у него открылось внутреннее кровотечение. Благодаря Ивану, ему вовремя оказали медицинскую помощь, сделали операцию и спасли жизнь.

А шестиклассник Даниил не побоялся в рискнуть своей жизнью и бросился спасать приятеля Влада в холодную воду Преголи. Тащить его к берегу оказалось непросто — из-за холодной воды сводило ноги, приходилось бороться с течением, и к тому же Владислав был крупнее юного героя. Кстати, школьника уже наградили медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Ребята получили путевки во Всероссийский детский центр «Орленок».