Двое калининградских подростков получили премию «Горячее сердце»

Премия вручается тем, кто показал примеры преодоления чрезвычайной ситуации, смертельной опасности.

Даниил Кравченко бросился в холодную воду Преголи, чтобы спасти своего тонущего друга. Иван Зергебельный помог первокласснику, который упал с велосипеда и получил серьезную травму. 12-летний подросток поднял пострадавшего на руки и донес до школы, где ребенку вызвали скорую. Позже выяснилось, что первоклассник получил разрыв селезенки. Примечательно, что мимо в это время проходили взрослые, но ни один не обратил внимания на упавшего ребенка.

За сострадание, храбрость и доброту ребят поблагодарил глава региона. И Даниил, и Иван получат путёвки в детский лагерь «Орлёнок».