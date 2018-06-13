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Двое калининградских подростков получили премию «Горячее сердце»
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Двое калининградских подростков получили премию «Горячее сердце» 

Вести Калининград 25 минут назад
Фото: Вести Калининград
Премия вручается тем, кто показал примеры преодоления чрезвычайной ситуации, смертельной опасности.
Даниил Кравченко бросился в холодную воду Преголи, чтобы спасти своего тонущего друга. Иван Зергебельный помог первокласснику, который упал с велосипеда и получил серьезную травму. 12-летний подросток поднял пострадавшего на руки и донес до школы, где ребенку вызвали скорую. Позже выяснилось, что первоклассник получил разрыв селезенки. Примечательно, что мимо в это время проходили взрослые, но ни один не обратил внимания на упавшего ребенка.
За сострадание, храбрость и доброту ребят поблагодарил глава региона. И Даниил, и Иван получат путёвки в детский лагерь «Орлёнок».
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