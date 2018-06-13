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В краснодарском «бэби-боксе» 12 июня нашли здоровую девочку
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В краснодарском «бэби-боксе» 12 июня нашли здоровую девочку 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Со дня их установки в 2011 на Кубани году спасены жизни 24 малышам
В краснодарском «бэби-боксе» 12 июня нашли здоровую девочку.
12 июня в 0:50 сработала тревога — в бэби-боксе в МБУЗ Роддом по ул. Седина, 50 оставили новорожденного.
Врачи проводят все необходимые обследования, внешне — ребенок выглядит здоровым. Это девочка — вес 3200, рост 50 см. Благодаря установке «бэби-боксов», а их 5 на Кубани, спасена еще одна жизнь, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
Именно на Кубани был поставлен первый «беби-бокс» в России. Это произошло в 2011 году в Сочи. Уже спустя месяц это оборудование помогло спасти новорожденную девочку.
Сейчас в крае днем и ночью «дежурят» пять «беби-боксов»: два в Краснодаре, а также в Сочи, Армавире и Новороссийске.
За прошедшие семь лет они сохранили жизнь 24 детям.
Адреса беби-боксов Краснодарского края здесь:
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