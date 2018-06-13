Юные жители Сокола побывали в научном музее

Подопечные Центра социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) «Сокол» отправились с экскурсией в музей занимательных наук «Экспериментаниум». Поездка состоялась в рамках программы городского отдыха «Московская смена».

— Детям удалось ознакомиться с законами науки и принять непосредственное участие в опытах и экспериментах. Здесь более 300 интерактивных экспонатов наглядно рассказывают о механике, электричестве, акустике, демонстрируют оптические иллюзии, головоломки и многое другое, — пояснил один из сотрудников ЦСПСиД.

По словам организаторов, в каждом зале музея дети также разгадали научные головоломки. (вт)