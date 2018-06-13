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Планируем яркое лето 

Аист на крыше 9 минут назад
Фото: Аист на крыше
Как организовать летний отдых летом с ребенком, никуда не уезжая и ничего не упустив. Поделюсь своими идеями в этом ролике!
Аист на крыше: последние новости
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