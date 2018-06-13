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Источник: Министерству образования поручено передислоцировать детей из городов-организаторов ЧМ-2018
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Источник: Министерству образования поручено передислоцировать детей из городов-организаторов ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Министерству образования поручили передислоцировать детей и подростков из городов-организаторов чемпионатов мира-2018, утверждается в телеграм-канале Mash.
Отмечается, что соответствующее распоряжение дала вице-премьер правительства Ольга Голодец во время первого совещания по вопросам чемпионата мира. Деньги, которые даст федеральный бюджет, пойдут на передислокацию детей в приоритетном порядке. Остатки распределят между остальными городами страны.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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