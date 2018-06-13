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Кузбасский проект выиграл президентский грант на 3,4 млн рублей
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Кузбасский проект выиграл президентский грант на 3,4 млн рублей 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Проект кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце» выиграл президентский грант на сумму 3,4 млн рублей.
По сообщению пресс-службы обладминистрации, проект «Маршрут здоровья» был разработан для детей с врожденными пороками сердца из малообеспеченных и многодетных семей. Их смогут доставлять до места лечения, используя безопасную и современную технику.
Благодаря гранту, который проект выиграл в первом в 2018 году конкурсе Президентских грантов, будет приобретен специализированный автомобиль со всем необходимым медицинским оборудованием. По «Маршруту здоровья» на лечение будут доставляться дети из отдаленных территорий Кузбасса и соседних регионов СФО в Кемеровский кардиоцентр.
Помимо «Маршрута здоровья», в конкурсе президентских грантов участвовали и другие проекты из Кемеровской области. Всего в список победителей вошли 18 кузбасских проектов.
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