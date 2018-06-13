Вредные советы. Нужна ли цензура детскому телевидению

Багровая от праведного гнева заведующая неврологического отделения одной из московских больниц в сердцах кричала: «Цензор! Телевидению необходим цензор, который запретит раз и навсегда все медицинские программы! Каждый день мне привозят пожилых пациентов, которые, в буквальном смысле этого слова, калечат себя после советов теледокторов». В числе таких пациентов оказалась и моя мама, которая воспользовалась их советом и прекратила пить жизненно необходимые ей медицинские препараты. Как только ее выписали из больницы, я удалила в ее телевизоре тот самый телеканал, на котором «докторица» вещает, как быстрее попасть на Высший Суд.

Порой нужно быть жестким цензором, чтобы уберечь близкого нам человека. Несколько лет назад мне пришлось стать цензором и для своих детей, чье счастливое детство находилось под угрозой. Теперь у них абсолютный «пробел в образовании» в плане таких тв-шоу, как «Физрук» или «Пацанки» — это, на мой субъективный взгляд, сделало их жизнь менее токсичной.

Подозреваю, многие захотят назвать меня деспотичной матерью и дочерью. Попрошу не спешить с выводами, а вспомнить наше советское телевидение, которое было похоже на строгую тетку в сером костюме. Иногда на эту тетку надевали бусики. В другой раз ей разрешали яркий шарфик. Но, в целом это было уныло и скучно. Детей эта строгая тетка — советское телевидение, не любила совсем, разрешая им только раз в неделю программы «Будильник», «В гостях у сказки» и десять минут «спокушек» перед программой «Время». Разумеется, именно тогда были созданы самые прекрасные фильмы нашего детства и, конечно, строгая тетка их иногда показывала. В дни школьных каникул. Была жесткая телевизионная цензура, которая не позволяла никаких шагов в сторону, и это было отвратительно.

Но наступили лихие девяностые и строгая тетка в сером костюме задушила своего цензора и превратилась, практически моментально, в стриптизершу, которая вытворяла в эфире такое, что вспоминать стыдно. Кто помнит то время, поймет, о чем идет речь. Именно это лихое время убило на время детское телевидение в нашей стране. Просто было не до детей. Дети же — не основные потребители рекламы, чего с них возьмешь? И именно в этот момент вакуум детского контента стали заполнять наши первые коробейники — дистрибьюторы, которые скупали все подряд, а если говорить откровенно, скупали то, что другие брать не хотели. Лучшее, что досталось подрастающему поколению девяностых были, пожалуй, вечно целующаяся Элен с ее ребятами и красавцы из Беверли-Хиллз 9210. Об остальном лучше не вспоминать. Причем, наши молодые и развивающиеся каналы с радостью ставили в эфир детям то, что запретили «их» западные цензоры смотреть детям своих стран.

Если говорить о том, что в нашей стране сейчас наступает время цензуры, и в кадре больше нельзя ругаться матом и пить беспробудно водку (это главный критерий, кстати, побед наших документальных фильмов на мировых кинофестивалях), могу привести пример того, как работает цензура, например, в той же Америке. Вот только небольшой перечень контента для детей, который запрещен к показу на телеканалах:

— «Микки Маус. Шумная вечеринка». Потому что там демонстрируется коровье вымя.

— «Отчаянное положение Багза Банни». Запретили из-за пропаганды расизма.

— «Приключение мультяшек. Одно пиво». Пропаганда алкоголя.

— «Бэтмен. Смелость и Отвага». Много сексуального подтекста. А в Австралии запретили «Свинку Пеппу» из-за смертельно опасных советов.

Не отстали, конечно, и китайцы. Бедные китайские дети не знакомы с американским Винни Пухом, потому что китайским цензорам показалось, что там есть серьезная политическая ассоциация невинного мишки с вождем китайского народа Си Цзиньпином . Ну, а Украина запретила «Паровозика Тишку» и пытается запретить хулиганку Машу с ее Медведем. Так что и в плане цензуры детского контента мы не впереди планеты всей.

За последние года два-три в России произошел стремительный рывок качественного детского телевизионного продукта. Отличные проекты сейчас делает «Союзмультфильм», очень качественная, в том числе и в нравственном смысле, анимация у «Фиксиков», «Барбоскиных» и многих других. При этом я точно знаю, что над сценаристами и продюсерами, которые делают эти сериалы, не стоит цензор с дубинкой. Просто их делают люди, у которых есть дети и которые хотят, чтобы у их чад было счастливое детство, не отягощенное ненужными взрослыми знаниями. Они просто делают хорошее и качественное детское телевидение для своих детей и делятся этими прекрасными проектами с ребятами всей страны. И уже не только нашей. Опыт недавнего каннского телерынка показал, насколько оказалась востребована европейцами наша новая анимация.

И, да. Недавно мои дети все-таки мне признались, что пару раз тайком все-таки посмотрели «Физрука» и «Пацанок» в своих гаджетах. Но им не понравилось, и они с этими сериалами завязали. Надеюсь, моей маме не придет в голову тайком от меня смотреть программу «медицинских советов» от главного телевизионного доктора нашей страны. Мама же не ребенок.

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