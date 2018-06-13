Мастер-классы для детей провели на улице Космонавта Волкова в честь Дня России

В преддверии Дня России в отделении библиотеки № 21 на Космонавта Волкова представили книжно-иллюстративную выставку «Любимый край березовый». Юные посетители ознакомились с историей праздника, а также взяли домой взяли новые тематические книги.

— Маленьким читателям рассказали о нашей Родине, о том, что должен знать каждый человек, живущий в нашей стране, — отметили в библиотеке № 21.

Дети также раскрасили флаг страны и матрешку, узнали много интересных фактов об этих символах. В финале посетители поздравили организаторов мероприятия с наступающим праздником. (вт)