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Мастер-классы для детей провели на улице Космонавта Волкова в честь Дня России
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Мастер-классы для детей провели на улице Космонавта Волкова в честь Дня России 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В преддверии Дня России в отделении библиотеки № 21 на Космонавта Волкова представили книжно-иллюстративную выставку «Любимый край березовый». Юные посетители ознакомились с историей праздника, а также взяли домой взяли новые тематические книги.
— Маленьким читателям рассказали о нашей Родине, о том, что должен знать каждый человек, живущий в нашей стране, — отметили в библиотеке № 21.
Дети также раскрасили флаг страны и матрешку, узнали много интересных фактов об этих символах. В финале посетители поздравили организаторов мероприятия с наступающим праздником. (вт)
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