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В музей на каникулах: как попасть на бесплатные экскурсии
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В музей на каникулах: как попасть на бесплатные экскурсии 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
На летних каникулах московские школьники могут посещать бесплатные обзорные экскурсии в 90 музеях. Их проводят каждый день в 10:00, 12:00 и 14:00.
«Бесплатные обзорные экскурсии — это наш пилотный проект. Он обеспечит интересный и развивающий досуг для школьников, которые проводят летние каникулы в городе. Такой формат отдыха популярен среди детей», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Чтобы побывать на бесплатной экскурсии, нужно предъявить в кассе социальную карту школьника или карту «Москвенок».
В сентябре 2017 года в столице запустили проект «Музеи — детям», благодаря которому школьники могут круглый год бесплатно посещать более 90 галерей, выставочных залов и музеев.
Полный список музеев, которые организуют экскурсии
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