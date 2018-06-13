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Воспитанники «Московской смены» стали дружнее работать в команде
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Воспитанники «Московской смены» стали дружнее работать в команде 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Школьники, отдыхающие в городском лагере при школе №1349, ежедневно участвуют в различных соревнованиях, конкурсах.
Очередной день в городском лагере программы «Московская смена» как всегда выдался ярким и позитивным. Начался он с разминки на футбольном поле, в которой занимались не только дети, но и воспитатели. Чуть позднее отряды участвовали в квест-игре «Сплоченность отрядов». По мнению организаторов из Центра педагогического мастерства, ребята стали дружнее выполнять командные задания.
Затем последовала еще одна, но уже познавательная, игра «Я — эколог». Во время этой игры дети узнали много интересного. Они сами отвечали на вопросы об охране природы, и после ее завершения посетили мастер-классы на экологическую тему.
Ближе к вечеру для школьников района Богородское была организована конкурсная развлекательная программа «Я, ты, он, она — мы с тобой друзья», во время которой ребята бегали и прыгали, соревновались и просто отлично проводили время.
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