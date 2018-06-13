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Дети из центра «Олимп» района Люблино стали призерами конкурса «Золотой петушок»
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Дети из центра «Олимп» района Люблино стали призерами конкурса «Золотой петушок» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Лауреатами и призерами международного конкурса «Золотой петушок» стали школьники, которые занимаются в центре творчества «Олимп» района Люблино. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя центра Ольга Старостина.
— На конкурсе из 10 возможных призовых мест дети, занимающиеся в нашей студии «Керамика», заняли девять. Семь детей стали лауреатами, двое — призерами. Поздравляем ребят и их замечательного руководителя Наталию Шмакову, — отметила Ольга Старостина.
Центр творчества «Олимп» находится по адресу улица Судакова, 11. (мю)
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