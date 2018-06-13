Дети из центра «Олимп» района Люблино стали призерами конкурса «Золотой петушок»

Лауреатами и призерами международного конкурса «Золотой петушок» стали школьники, которые занимаются в центре творчества «Олимп» района Люблино. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя центра Ольга Старостина.

— На конкурсе из 10 возможных призовых мест дети, занимающиеся в нашей студии «Керамика», заняли девять. Семь детей стали лауреатами, двое — призерами. Поздравляем ребят и их замечательного руководителя Наталию Шмакову , — отметила Ольга Старостина

Центр творчества «Олимп» находится по адресу улица Судакова, 11. (мю)