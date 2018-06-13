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У многодетной россиянки незаконно отобрали пятерых детей
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У многодетной россиянки незаконно отобрали пятерых детей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Ярославской области из многодетной семьи незаконно изъяли пятерых детей, сообщает REGNUM со ссылкой на регионального уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина.
По данным агентства, в феврале восьмилетняя дочь женщины пришла в школу с синяком. Педагоги обратились в полицию. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних провели проверку и выяснили, что в семье провинившихся детей ставили в угол на колени. В отношении родителей возбудили уголовное дело по статье 156 УК России («Неисполнение обязанностей по воспитанию»). Указывается, что шестого ребенка не изъяли из-за того, что он болен диабетом.
Детей незаконно удерживали в социально-реабилитационном центре четыре месяца. Мать неоднократно пыталась забрать их, но каждый раз получала отказ без объяснения причин.
«Маме детей не выдавали, хотя она хотела их забрать и являлась их законным представителем, не была ограничена в родительских правах и не лишена родительских прав», — рассказали в аппарате омбудсмена. Там добавили, что дети хотели домой. Их удалось вернуть только после вмешательства уполномоченного.
В ближайшее время правозащитники решат вопрос о привлечении к ответственности сотрудников, незаконно отобравших детей.
По данным МВД, в 2016 году из российских семей были изъяты около 7,5 тысячи детей.
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