Критика в первые три месяца после рождения ребенка становится причиной плохого отцовста

Издание The Economic Times напомнило азбучную истину о том, что критика стиля отцовства может надолго лишить мужчину желания вовлекаться в помощь по уходу и воспитанию детей. Об этом говорят семейные консультанты и пишут в книгах о детях первого года жизни. Однако статья, приведенная на страницах издания, базируется на исследованиях, в которых приняли участие 182 пары.

Исследователи из Университета штата Огайо, наблюдая за жизнью испытуемых, пришли к выводу, что отцы, которых критиковали в первые три месяца после рождения ребенка, к 9 детским месяцам были менее вовлечены в отцовство, чем те, кого с первых дней поддерживали и хвалили. Пары, согласившиеся на участие в эксперименте, были хорошо финансово обеспечены и могли себе позволить в равной мере ухаживать за ребенком.

Если женщина позволяла себе критические высказывания или реакции, отцы охладевали к своим обязанностям. С другой стороны, это укрепляло связь между матерью и ребенком. Однако если в задачу женщины не входит отстранение мужа от заботы о детях, она должна менее критично подходить к тому, что делает мужчина, и следить за своими реакциями.

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