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Детский фитнес-трекер Fitbit Ace поступил в продажу
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Детский фитнес-трекер Fitbit Ace поступил в продажу 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Компания Fitbit сообщила о старте продаж нового фитнес-трекера Ace, созданного специально для детей и представленного меньше месяца назад. Релиз состоялся на международном рынке, и купить его можно в синем и фиолетовом цветах корпуса.
Рекомендуемая стоимость Fitbit Ace равна 100 долларам США, и этот трекер, являясь детским, несет в себе полноценный функционал — здесь есть шагомер, контролер физической активности и сна, счетчик калорий и тому подобные возможности. Есть даже функция выбора цели на день — к примеру, количество шагов, которое нужно пройти. По результатам достижения цели устройство похвалит владельца, и затем этими результатами можно будет похвастаться перед друзьями.
Другими словами, Fitbit Ace — это мотиватор для детей, приучающий их к занятиям спортом и ежедневной активности вместо многочасового бдения перед экранами компьютера и смартфона. Трекер может синхронизироваться с гаджетами на iOS и Android и отсылать в специальное мобильное приложение данные со всех датчиков. ПО имеет два режима работы — родительский, в котором родители получают доступ к самим данным и их анализам, и детский, где есть только результаты и статистика. Второй режим может быть отключен. Стоит новый Fitbit Ace ровно 100 долларов США.
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