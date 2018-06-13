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Сотрудники полиции Подмосковья приняли участие в акции «Возьми ребенка за руку!»
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Сотрудники полиции Подмосковья приняли участие в акции «Возьми ребенка за руку!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области приняли участие в акции «Возьми ребенка за руку!» в детском саду № 43 г.п. Солнечногорск. Цель акции — показать ребенку правила поведения, в случае если он потерялся. Воспитатели совместно с сотрудниками полиции провели урок, на котором рассказали, как себя вести, в случае если разминулись с родителями, проговорили алгоритм действий, продемонстрировали тематический фильм. Для закрепления ребятам предложили игру, в которой нужно было продемонстрировать свои знания. В поддержку акции участники вышли на игровую площадку детского сада, нанесли на асфальте перед выходом из детского сада надписи с призывом «Возьми ребенка за руку!», раздали памятки родителям и призывали их быть внимательными и следить за детьми.
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